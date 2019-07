Morador de rua é atropelado por carro na avenida do Turismo

Manaus - Um morador de rua, ainda não identificado, foi atropelado por um carro na noite de domingo (30). O acidente aconteceu por volta das 21h, na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.



Segundo informações repassadas pela 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que o morador se jogou na frente de um veículo Prisma, de cor branca.

Com o impacto, a vítima bateu a cabeça e perdeu muito sangue no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e encaminhou a vítima ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

O condutor do automóvel, identificado como Francisco Nicio de Souza, permaneceu no local do acidente. Ele foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o caso.

