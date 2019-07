Moradores fecham rua em protesto contra buracos no Tancredo Neves

Manaus - Indignados com o descaso do poder público, moradores da rua Araci de Almeida (antiga rua Rui Barbosa), no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, interditaram a via com galhos e pedaços de madeira. O protesto aconteceu no último sábado (29).

Os motoristas desavisados que trafegam pela via para acessar a avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, foram pegos de surpresa e precisaram procurar ruas alternativas.

Nonato da Graça, de 40 anos, morador do bairro, disse que o motivo da manifestação foi devido aos vários buracos e uma tubulação rompida no local, que causam transtornos para moradores.

"Já acionamos o serviço de obras da Prefeitura de Manaus, mas até agora não resolveram o problema. Em época de eleição, os candidatos sabem procurar os eleitores para obter votos, mas somem depois que ganham. Estamos abandonados pelo poder público. Precisamos de uma solução", reclamou.

Moradores reclamam da infraestrutura | Foto: Josemar Antunes

A reportagem do Portal Em Tempo esteve no bairro no início do mês de junho deste ano após receber denúncias de moradores. Entre as ruas com problemas de infraestrutura era a rua Araci de Almeida.

Outra rua com o mesmo problema de tráfego de automóveis e pedestres, João Só (antiga rua Fábio Lucena), passou por obras, mas segundo os moradores o trabalho foi mal feito. A via já está cheia de buracos novamente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que está trabalhando nas ruas Secundário 8, rua dos portos e 157, do bairro Tancredo Neves.

Em relação a rua Araci de Almeida, a Seminf disse que a demanda foi encaminhada e será atendida dentro do cronograma semanal da secretaria.

