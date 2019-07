Explosão deixa homem com 80% do corpo queimado em Parintins

A explosão aconteceu em via pública | Foto: Reprodução

Um homem de 51 anos, que não teve o nome divulgado, teve 80 % do corpo queimado após uma explosão de gás no município de Parintins (534 quilômetros de Manaus). A explosão aconteceu por volta das 18h de domingo (30).

De acordo com a 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Parintins (CIBM) do município, a vítima foi socorrida e levada para o hospital do município. O fato aconteceu durante a operação do 54º Festival Folclórico de Parintins. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros | Foto: Reprodução

"Ao chegar ao local da ocorrência, a equipe constatou que a vítima era do sexo masculino e estava com grande parte do corpo queimada. A vítima foi encaminhada para o hospital", informou a assessoria dos bombeiros.

