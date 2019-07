'No SPA Danilo Correa acesso por escadas é negado', denuncia paciente

A unidade fica na Cidade Nova, atendendo quase 150 pessoas por dia | Foto: Reprodução

Manaus - Um paciente da Policlínica Danilo Correa, localizada na avenida Noel Nuts, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital, denunciou, nesta segunda-feira (1º), que o uso escada da unidade é fechado nos finais de semana e feriados, impossibilitando o acesso dos pacientes por meio desta, deixando apenas o elevador como a única locomoção disponível.

Segundo ele, em caso de uma possível saída de emergência, o não acesso às escadas pode comprometer uma evacuação.

O denunciante sustenta que o bloqueio é uma tragédia anunciada, pois, em casos de incêndio, o acesso para a saída se dará apenas pelo elevador - o que dificultará o processo de retirada - podendo causar uma tragédia maior no local.

Além disso, de acordo com o paciente, a situação também gera transtornos, pois muitas pessoas, que não gostam ou têm medo de utilizar elevadores, acabam sendo forçadas a utilizarem o meio de locomoção para realizarem os procedimentos necessários, mesmo contra a vontade.

Versão do hospital

Procurada pela reportagem, para esclarecimentos acerca do caso, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) se manifestou por meio de nota.

"A unidade mista, composta pela Policlínica e Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Correa, possui entradas e serviços diferenciados. O funcionamento do SPA ocorre 24h, todos os dias da semana. Enquanto a Policlínica tem o funcionamento estabelecido de segunda a sexta-feira, 07h às 18h", informa a instituição.

Por este motivo, a Susam esclarece que "para evitar que pessoas que não são pacientes transitem fora do horário do atendimento da Policlínica, a direção optou pelo uso exclusivo do elevador aos finais de semana, feriados e no período noturno para acesso ao SPA".

A Susam destacou, ainda, que a "direção reforça que a Ouvidoria da unidade acolhe as queixas dos usuários e informa que não há registro de nenhuma reclamação desta natureza".

O Danilo Correia esclarece ainda que, em casos em que o usuário manifesta a necessidade de acessar as escadas, o acesso é liberado.

Melhorias

Em fevereiro de 2019, foram entregues quatro leitos de emergência no SPA Danilo Correa, dobrando a capacidade de atendimento da unidade hospitalar, totalizando quatro leitos disponibilizados para emergências no hospital.

A unidade, que tem atendimento 24 horas, atende aproximadamente 5 mil pessoas por mês, tendo uma média de 150 atendimentos por dia.

Edição: Isac Sharlon

