Vídeo: cinema para crianças autistas completa três anos em Manaus

Manaus - O Cinema Azul celebrou três anos de existência no último sábado (29). O projeto voltado para a exibição de filmes para crianças com autismo foi criado por Margareth cordeiro, que é a coordenadora do cinema e avó de uma criança autista.

Ela conta que as salas são adaptadas para as crianças que possuem autismo, contando com a meia luz e o som mais baixo. Elas também possuem total liberdade dentro da sala.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, famílias relatam desafios na criação de pequenos autistas

Mães de autistas em Manaus relatam despreparo de educadores