Morador denuncia descaso com esgoto em Manaus

Foto registada pelo morador, que mostra o bueiro encoberto por entulhos | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem, que preferiu não se identificar, entrou em contato com o Portal EM TEMPO para denunciar que estariam colocando entulhos nos esgotos da rua Santa Helena, no bairro São Jorge, zona Centro Sul da capital.

O denunciante afirma que os esgotos estariam sendo entupidos propositalmente por pessoas com más intenções da região, de forma a atrapalhar a locomoção na área, além de estarem depredando patrimônio público.

No local, é possível ver tijolos e pedras fechando o bueiro, o que prejudica o escoamento da água em ocasiões de chuva, de acordo com o morador. ‘’Quando chove, um aguaceiro se forma na rua, com os bueiros que se interligam não fazendo o trabalho como deveriam’’.

Ainda de acordo com o morador, essa é a primeira vez que isso acontece. ‘’Nunca tinha visto algo assim no local. Ali não é lugar para jogar lixo, atrapalha tudo. Que quem fez isso não faça mais’’, pede ele.

Procurada pelo EM TEMPO, a equipe da A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) não se manifestou acerca das denúncias e nem acerca das demandas do EM TEMPO até a publicação da matéria.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'No SPA Danilo Correa acesso por escadas é negado', denuncia paciente