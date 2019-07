Oficina de reaproveitamento de resíduos ensina como decorar garrafas

Manaus - Estão abertas as inscrições para a próxima oficina de reaproveitamento de resíduos sólidos oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Manaus. Os interessados podem se dirigir ao Espaço da Cidadania Ambiental do Uai Shopping, no São José, zona Leste e garantir uma das 40 vagas disponíveis. A oficina terá como objetivo repassar técnicas de decoração de garrafas de vidro, de tamanhos e formatos variados, estimulando a coleta desse tipo de material e evitando o descarte nas ruas e igarapés.

Essa será a sexta oficina realizada este ano dentro da programação da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), responsável pela gestão do Ecam Uai Shopping.

As inscrições podem ser feitas presencialmente, no horário das 8h às 16h, no Ecam, primeiro piso do shopping, ou pelo telefone 98842-2090. As aulas se estenderão até o dia 26 de julho, em dois horários, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Este ano, já foram realizadas oficinas ensinando a confecção de bonecas a partir de potes de plásticos, coelhinhos de Páscoa com garrafas PET, porta-cartão e carteira reutilizando embalagens tetrapack e porta-agulheiro de PET. A ornamentação em garrafas de vidro pode ser feita em diferentes vasilhames, com tamanhos e formatos variados. As aulas serão ministradas pela técnica em Educação Ambiental da Semmas, Francisca Godinho.

“As oficinas cumprem um papel importante no processo de sensibilização da população, com relação à utilidade de determinados materiais que podem ser reutilizados e aos malefícios que causa o descarte dos mesmos na natureza”, explica o chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, lembrando que a mensagem do incentivo ao reaproveitamento é passada em todas as atividades realizadas pela Divisão de Educação Ambiental da Semmas (campanhas, palestras, exposições).

Somente nos seis primeiros meses do ano, 23.349 pessoas foram sensibilizadas. “Uma garrafa de vidro pode levar até 4 mil anos para se decompor na natureza, assim como outros tipos de materiais, a exemplo de pneus que são 600 anos e garrafas PET que são 400 anos, que podem ser reaproveitados. Essa é a mensagem principal que queremos passar”, informou Araújo.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Mais de 46 mil vagas são ofertadas pelo Fies a juro zero