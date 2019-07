Inscrições para concurso de estágio no MPF no AM são prorrogadas

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas prorrogou até terça-feira (2), às 12h, o prazo para inscrições no 2º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior de 2019 para os cursos de Direito e Administração da instituição. O edital de abertura da seleção prevê vagas destinadas à formação de cadastro de reserva para estágio nas duas áreas em Manaus.

Os interessados em concorrer à seleção devem preencher o formulário on-line e entregar os documentos necessários à confirmação pessoalmente na Divisão de Gestão de Pessoas (Digep) do MPF, localizada no prédio anexo da instituição, na avenida Ephigênio Salles, nº 1570, bairro Aleixo, até 12h do dia 2 de julho (terça-feira), conforme o Edital nº 2/2019, que prorrogou as inscrições.

Os documentos necessários são: identidade com foto (original e cópia); CPF (original e cópia); declaração de escolaridade expedida pela Instituição de Ensino indicando o semestre atual do estudante e a duração total do curso; laudo médico (para candidatos às vagas de pessoa com deficiência) e declaração para participação pelo sistema de cotas (para candidatos de minorias étnico-raciais), esta última disponível no site do MPF.

Também na área de estágio no site institucional os candidatos podem ter acesso às demais informações sobre a seleção, como o conteúdo programático, quadro de vagas e adesão ao sistema de cotas.

A prova será realizada no dia 7 de julho, de 9h às 13h, na Faculdade Boas Novas, localizada no complexo Canaã. A divulgação do resultado final está prevista para ocorrer no dia 31 de julho de 2019, no site do MPF no Amazonas. A jornada de estágio na instituição é de 20 horas semanais (quatro horas por dia) com o recebimento da bolsa de estágio de R$ 850, mais auxílio-transporte de R$ 7 por dia estagiado.

Requisitos

Para se inscrever, o estudante precisa estar regularmente matriculado em faculdade conveniada com o MPF e ter concluído, no momento da contratação: o 2º ano ou o 4º semestre do curso superior, quando tiver dez ou mais semestres de duração; o 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de dez semestres de duração, o 2º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a seis semestres; ou o 1º semestre do curso superior, quando a duração do curso for menor ou igual a quatro semestres.

As faculdades atualmente conveniadas são: Centro Universitário Ceuni (Fametro), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Centro Universitário de Ensino Superior (Ciesa), Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão (Wyden), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Nilton Lins (UniNilton Lins) e Universidade Paulista (Unip).

