Princípio de incêndio assusta passageiros da linha 651 em Manaus

Manaus - Um princípio de incêndio deixou passageiros da linha 651 assustados na noite desta segunda-feira (1º). O caso aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus. Após uma pane mecânica, fumaça foi vista saindo pelo motor do coletivo, que deixou todos dentro do ônibus em pânico.

A empresa responsável pelo veículo é a Global Green, o sinistro aconteceu por volta das 21h30 , no sentido bairro/centro da avenida. O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (Cbmam), foi acionado para a ocorrência e ao chegar no local controlou a situação. Não houve feridos.

Conforme os bombeiros, uma equipe foi acionada para o local, ao chegar fez o combate as chamas e orientou o motorista quanto as providências necessárias. O veículo foi retirado da pista por funcionários da empresa. O trânsito no local fluiu normalmente durante o ocorrido por ser em um horário com pouco tráfego de veículos.

Leia mais:

