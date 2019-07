Corpos de irmãos mortos em naufrágio chegam ao IML, em Manaus

Manaus - Os corpos das duas crianças desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação no município de Carauari (a 788 km da capital) chegaram no Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, na tarde de segunda-feira (1º). As crianças foram encontradas no último domingo (30), 11 dias após o acidente.

Arthur e João, de 2 e 3 anos, são filhos da missionária Camila Nascimento Soares Barbosa, de 24 anos, que também foi uma das vítimas do naufrágio. O corpo de Camila foi encontrado dois dias após o início das buscas.



A missionária viajava com três filhos. | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Camila viajava com os três filhos, a mais velha, de quatro anos, foi resgatada com vida na noite do acidente, junto com outras 91 pessoas que estavam na embarcação.

Relembre o naufrágio.

A embarcação saiu de Manaus com 97 pessoas | Foto: Ronilson Campelo - Prefeitura de Carauari

O 'Barco Cidade de Carauari', com 97 pessoas, saiu de Manaus no dia 13 de junho e deveria chegar a Carauari no dia 21 de junho. Durante a viagem, a embarcação bateu em troncos de árvores.

A batida deixou um rombo de quase 2 metros no barco, que afundou instantaneamente, de acordo com a Prefeitura do município de Carauari. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas e possíveis responsáveis pelo acidente.

