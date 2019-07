Moradores do bairro Santa Etelvina reclamam da falta de pavimentação

Os buracos prejudicam o tráfego de carros e pedestres | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Moradores da rua B, localizada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, sofrem com falta de pavimentação no local. Segundo eles, o estado atual da via prejudica o tráfego de veículos e pedestres.

De acordo com o vendedor autônomo Daniel Guerra, os próprios moradores utilizam pedras e cascalhos para tentar tapar os buracos. A situação, segundo o morador, piora nos períodos de chuva.

"Moro aqui há, aproximadamente, três anos e a rua sempre foi desse jeito. Os veículos evitam entrar por aqui, e isso atrapalha as vendas. Para tentar amenizar os prejuízos, nós mesmos buscamos alternativas para fechar os buracos. Graças a Deus que aqui não alaga. No entanto, quando chove, tudo fica muito ruim", frisou.

Outra moradora, uma mulher de 40 anos, que preferiu não se identificar, disse que o acesso das crianças às escolas fica comprometido e afirmou que os órgãos públicos nunca realizaram obras no local.

Moradores reclamam da falta de pavimentação | Foto: Leonardo Mota

"Desde quando eu me mudei para cá, eu nunca vi pavimentaram essa rua. Isso prejudica nossa locomoção. Somos obrigados a tapar esses buracos de forma improvisada", disse a residente.

A reportagem do Portal Em Tempo esteve no local nesta terça-feira (2) e verificou que a falta de pavimentação atinge outras ruas do bairro. Outro problema, conforme os moradores, é a coleta de lixo. Os carros coletores evitam passar pelas vias devido aos buracos.

Os buracos atrapalham a vida dos moradores | Foto: Leonardo Mota

Reposta

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que a rua B foi encaminhada para constar na programação de pavimentação que já está em andamento.

"O bairro recebe mutirão de manutenção asfáltica pelas equipes de obras que já levou melhorias a mais de 130 ruas", afirmou a secretaria.

