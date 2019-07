Sumaúma Park Shopping contará com um dia de serviços gratuitos

Manaus - Emissão de documentos, exames laboratoriais e de vista, cortes de cabelo, massagem, atividades para crianças e ainda oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Estes e outros serviços estarão disponíveis no Sumaúma Park Shopping, no próximo sábado (6), das 10h às 22h. A iniciativa, intitulada CEL Saúde, é o resultado da parceria entre o shopping e o instituição de ensino.

Entre alunos voluntários, colaboradores e especialistas de diversas áreas, mais de 250 pessoas estão envolvidas na ação, além do trabalho em conjunto com secretarias estaduais, municipais e a iniciativa privada. A diretora de marketing do Sumaúma, Maria Laura, enfatiza que todos os serviços serão gratuitos. “O Sumaúma procura sempre levar o melhor para o público e quando se trata de prestação de serviços importantes ofertados sem custo algum, o shopping estará sempre de portas abertas para iniciativas com este fim”, disse.

Programação

O CEL Saúde seguirá durante todo o sábado, sendo que, alguns serviços específicos serão ofertados dentro de um horário específico. Como é o caso da emissão de certidão de nascimento e emissão da 1ª e 2ª via do RG, ambos estarão disponíveis no horário das 10h às 16h. Vale ressaltar que, para este tipo de emissão, é necessário levar a original e a cópia da certidão de nascimento e, se casado, certidão de casamento; comprovante de residência; carteira de identidade (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis legais), além de 3 fotos 3x4 e CPF. E para realizar o hemograma completo, o horário será das 10h às 14h

Outros serviços gratuitos também estão na programação: aferição de pressão arterial; exame de vista; exame de glicemia; pesagem e cálculo do IMC; orientação nutricional; higienização facial; massagem relaxante; corte de cabelo; design de sobrancelha; atividades lúdicas para as crianças.

Oportunidades

Entre as oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, no CEL Saúde o público poderá fazer a inscrição para o Bolsão Literatus, levando cópia do RG, CPF e fazendo a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). Já para os jovens de 14 e 22 anos, a chance é o cadastro de currículo no Programa Menor Aprendiz. Os interessados devem levar o currículo atualizado, RG, CPF e carteira de trabalho. No CEL Saúde haverá ainda stand de matrícula para cursos técnicos, de capacitação e o EJA. A realização de teste vocacional também será ofertada neste dia.

De acordo com a assessora educacional do Grupo Literatus, Macilândia Leão, durante o ano, outras edições do CEL Saúde estão programadas. “É importante realizar ações como essa e ajudar as pessoas de um modo geral, porque acreditamos que são nesses simples gestos que moram grandes mudanças", finaliza.

