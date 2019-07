Trânsito é parcialmente interditado após acidente na Zona Leste

| Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo pelo menos três veículos gera transtornos, na tarde desta terça-feira (2), na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), a ocorrência foi registrado por volta das 15h20, quando dois carros, sendo um modelo Celta e outro Fox, e uma motocicleta colidiram. A reportagem não teve acesso a informações sobre as circunstâncias do acidente.

O Manaustrans comunicou, ainda, que um dos veículos perdeu o controle e chocou-se contra um poste de energia elétrica, que ameaça cair na via pública.

O órgão de fiscalização no trânsito acionou a empresa para fazer o desligamento da energia elétrica na região do acidente.

Apenas duas faixas da avenida são usadas para o fluxo de veículos. Até a publicação desta matéria, a via continuava parcialmente interditada.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Vídeo: Motorista morre ao capotar carro na Avenida das Torres

Morador de rua é atropelado por carro na avenida do Turismo