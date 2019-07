Prefeitura lança pacote para revitalização de espaços em Manaus

O prefeito anunciou as novidades na coletiva realizada na terça (2) | Foto: Reprodução

Manaus - Foi lançado na tarde desta terça-feira (2), no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, o pacote de parcerias com assinatura dos convênios para revitalização e adoção de 15 espaços públicos na capital. Na ocasião o prefeito Arthur Virgílio Neto apresentou o “Manual de Adoção dez Espaços Públicos”.



Segundo Arthur Virgílio Neto, a prefeitura já pagou as dívidas dos seus antecessores e que em nome da prosperidade tem que fazer o social aparecer.

“Nós estamos com uma administração exemplar e podemos continuar os projetos da prefeitura com o sentimento de gastar e investir com qualidade. Manaus hoje dispõe créditos em todos os bancos tantos nacionais quanto internacionais. E eu estou muito feliz com os avanços da cidade. Manaus está no caminho certo para se tornar a cidade mais ajustada com as contas públicas e mais coisas virão pela frente em recursos para prestarmos aos serviços para as comunidades” afirmou.

Os projetos são financiados e executados pela iniciativa privada, com a coordenação e apoio da equipe técnica da Secretaria Municipal de Parcerias e Projeto Estratégicos (Semppe), em conjunto com as secretarias do município que integram a Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo.



De acordo com a secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves, “Não há alegria maior do que ver o sorriso do cidadão ao receber uma obra concluída, isso se torna gratificante para o nosso trabalho e queremos continuar assim, com essas parcerias e realizando mais projetos”, declarou.

Até o final do ano, 40 projetos deverão ser contratados, com uma estimativa de R$ 6,2 milhões aos cofres do município.

Foram assinados o Termo de Adoção de 11 passarelas e quatro praças. Até o final deste ano, todas as 25 passarelas mapeadas pela Semppe serão controladas.

“A Comissão integrada entre as secretarias faz um mapeamento das áreas da cidade que precisam de atenção emergencial. E isso é nítido para a população e produtivo pra gente e até o final do ano, vamos concluir toda a cidade porque o espaço público é da população e precisamos zelar por ela”, afirmou Elisabeth Valeiko Ribeiro, primeira-dama de Manaus e presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo.

O programa de adoção de Espaços Públicos de Manaus vai permitir que empresas ou representares da sociedade civil organizada possam recuperar e adotar espaços públicos como canteiros, praças, parques, áreas verdes, áreas públicas de educação, cultura e de lazer, entre outras. Em contrapartida, as empresas poderão dar publicidade a sua marca .

Empresas como Águas de Manaus, Amazonas Shopping, Associação de Moradores do Conjunto Flamanal, Moto Honra, TV Lar, entre outras, foram homenageadas com o reconhecimento de parcerias firmadas em 2018 e 2019.

A Deputada Estadual Therezinha Ruiz (PSDB), destacou as parcerias firmadas entre a prefeitura e aos empresários. “É muito bonito ver esse tipo de união entre os órgãos e empresas. Esse é um projeto que jamais o cidadão esquece e deixa de apoiar e mobiliza os bairros, comunidades e conjuntos. Com isso, a população cuida com carinho”, enfatizou.

Empresas participantes:

Assinaram os convênios as empresas, Instituto Aquila, Amazonas Shopping, Capri Engenharia, CDL Manaus, Corrs&Corew, FIT One, Instituto Denizard Rivail, Itaipava, Motel Inn Box, Prado Som, TV Lar e Tumpex.



