Mulher é atropelada em faixa de pedestres na Djalma Batista, em Manaus

O acidente ocorreu por volta das 20h20, nas proximidades de um supermercado | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi atropelada na noite desta terça-feira (2), em uma faixa de pedestres, localizada na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 20h20, nas proximidades de um supermercado.



A vítima tentava atravessar a via, na companhia da filha, mas o condutor de um carro modelo Onix, não obedeceu a sinalização e atingiu a mulher.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Agentes do Manaustrans foram acionados para controlar o fluxo de veículos no local do atropelamento.

Outro caso

Uma mulher de 37 anos foi atropelada por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 17h10 desta terça-feira (2).

