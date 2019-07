Sinetram instala monitores para mostrar o tempo de chegada de ônibus

Manaus- O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) instalou dois monitores no Terminal de Integração da Cidade Nova (T3), na última sexta-feira (28). Neles estão sendo mostrados, em tempo real, os horários das linhas 300, 448, 640 e 641, nos dois sentidos (Centro/Bairro).

“O sistema dos monitores é integrado ao aplicativo Cadê Meu Ônibus, em que os dados de chegada são exibidos em tempo real conforme estipulado no app. A nova ferramenta é similar ao que ocorre nos aeroportos onde são informados os horários de chegadas e partidas dos voos”, destacou o gestor de Tecnologia da Informação, Francinaldo Souza.

Para a estudante Raquel Santos, 21, os monitores auxiliarão na espera do ônibus. “Agora, além de poder consultar pelo Cadê Meu Ônibus, poderei utilizar os monitores para acompanhar o horário de chegada do meu ônibus. Dá até pra ir comprar uma bananinha sem preocupação”, completou.

Após estudos de viabilidade, o Sinetram projeta, ainda, expandir a ferramenta para a exibição de outras linhas nos monitores e a replicação em outros terminais.

*Com informações da assessoria

