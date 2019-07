Idoso de 74 anos é atropelado por motocicleta em Manaus

Manaus - O aposentado Domingos Serrão Ribeiro, de 74 anos, foi atropelado por uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 9h. O idoso atravessava a avenida Cristã quando foi atingido por uma moto, modelo Honda/Titan, de cor preta.

Com o impacto, o idoso caiu no meio da via. Reclamando de fortes dores nas pernas, Domingos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O vigilante de 40 anos, que pilotava a moto, disse que trafegava em baixa velocidade e o idoso atravessou a rua sem devida atenção.

O idoso estava com fortes dores nas pernas | Foto: Josemar Antunes

"Eu cheguei a frear para evitar o acidente, mas infelizmente não deu tempo, mesmo estando trafegando devagar. Se eu estivesse com velocidade acima do permitido seria pior", informou.

A esposa do idoso compareceu ao local. Ela chegou a falar para o esposo que ele não podia sair de casa sozinho por causa da idade avançada.

Indignação

Uma guarnição da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local, mas não prestou auxílio à vítima. A atitude dos policiais militares revoltou os moradores da área.

