Moradores do Parque São Pedro reclamam de buracos e falta de segurança

Moradores reclamam da falta de pavimentação na rua Santa Joana | Foto: Leonardo Mota

Manaus - “Nem parece que vivemos em uma cidade desenvolvida como Manaus”. Esse é o relato de uma moradora do bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus. A dona de casa Roseane Costa afirmou ao Portal Em Tempo, nesta quarta-feira (2), que a precariedade na pavimentação da rua Santa Joana prejudica a população da área. Outro problema é a falta de segurança pública.

De acordo com Roseane, que mora no bairro há 15 anos, a situação das ruas é a mesma desde o momento em que se mudou para o local. A dona de cada afirma que a população evita passar pela rua Santa Joana porque os buracos e a lama, tornam a via intrafegável.

“A gente fica pegando banho de lama, de barro, de tudo o que não presta nessa rua. As aulas estão prestes a reiniciar. As crianças ficam muito prejudicadas. Quando chove fica pior. Não temos esgoto, nem iluminação pública. Não temos nada, ”, frisou a moradora.

O local está cheio de lama | Foto: Leonardo Mota

A residente acrescentou, ainda, que os assaltos são recorrentes na área, e frisou que o policiamento no local não é efetivo. “Só Deus para livrar a gente de todo o mal. Como aqui é rota de fuga, os assaltos são recorrentes. Na hora que a gente precisa nos deslocamentos para outro lugar, porque o 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) está aí só de enfeite”, concluiu a residente.

O vendedor autônomo, Alcid de Lima, afirmou que há cerca de quatro meses os veículos precisam realizar outra rota para entrarem no estabelecimento. “A situação piorou porque alguns vizinhos jogaram esse barro na rua, com o objetivo de tapar o buraco, mas não funcionou. Agora, além do buraco está cheio de lama”, relatou o morador.

Moradores do bairro | Foto: Leonardo Mota

Resposta

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse ao Portal Em Tempo que as equipes do órgão estão atuando na comunidade Parque São Pedro, com serviços de drenagem superficial e tapa-buracos.

"Atualmente estamos na rua do Areal e na sequência outras vias serão atendidas, como a rua Santo Antônio e a rua Santa Joana que está na programação", disse em nota.

O tráfego no local está prejudicado | Foto: Leonardo Mota

Em resposta à falta de patrulhamento no local, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) afirmou que a rua Santa Joana recebe patrulhamento regular da 20ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM).

"A PMAM está na área mencionada com policiamento ostensivo, preventivo, empregando viaturas de duas e quatro rodas em horários durante o dia, noite e madrugada, nas principais vias e logradouros da região", afirma um trecho da nota.

