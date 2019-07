TJAM divulga edital de concurso com 160 vagas para Manaus e interior

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou hoje (03) o edital do concurso público (veja aqui, a partir da página 16) para pelo menos 160 vagas para nível médio e superior para cargos como analista de sistemas, bibliotecário, contador, engenheiro civil, psicólogo e outros. As inscrições começam no dia 23 de julho.

O anúncio foi feito hoje pelo presidente do TJAM, desembargador Yedo Simões, que autorizou a realização do concurso público, para o quadro permanente e de formação de cadastro para servidores da Corte. A informação foi publicada no Diário da Justiça, desta quarta-feira (03), e na conta do TJ-AM no Instagram.

Ele destacou que o certame deverá atender a necessidade do quadro de membros da instituição na capital e no interior do Estado. O edital do concurso já pode ser acessado no site do TJAM. A remuneração é de até R$ 8,9 mil.

“Reafirmo o compromisso que assumi um ano atrás, de implementar mudanças e contribuir para um tribunal moderno que presta serviços efetivos para a população. O TJAM está se adequando à nova realidade, dando oportunidade àqueles que estudam e se preparam para alcançar o serviço público”, ressalta Yedo.



Inscrições

O Tribunal de Justiça do Amazonas oferta vagas para Manaus, Parintins e Tabatinga. As inscrições podem ser realizadas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) a partir do dia 23 de julho e vão até o dia 21 de agosto. O valor da taxa de inscrição para nível superior é R$ 150 e para o nível médio, R$ 90. O pagamento da taxa de inscrição pode ser efetuado até o dia 10 de setembro. As provas estão previstas para ocorrer no dia 13 de outubro deste ano. A convocação deve ocorrer no primeiro semestre de 2020.

Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Cebraspe disponibilizará locais com acesso à internet, nos endereços abaixo, das 10 h dia 23 de julho a 18h do dia 21 de agosto (conforme o horário oficial de Brasília), exceto sábados, domingos e feriados, nos seguintes endereços:

- Escola Estadual Senador Petrônio Portella, localizada na avenida Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

- Escola Estadual Dom Gino Malvestio, na rua Geny Bentes, nº 3.482, em Parintins.

- Escola Estadual Pedro Teixeira, Avenida da Amizade, nº 1.041, bairro Centro, em Tabatinga.

Remuneração

A remuneração para nível superior é no valor de R$ 8.936,96 e para nível médio R$ 4.558, 34. Além disso, os trabalhadores terão direito ao auxílio alimentação no valor R$ 1.761, 20 e auxilio saúde, R$ 412,34. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

Das vagas

Para nível superior, o certame terá vagas para analista judiciário nas áreas de: analista de sistemas, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito, engenharia civil, estatística, médico do trabalho, oficial de justiça avaliador, psicologia e serviço social.

Já para nível médio as vagas são para assistente judiciário, programador, suporte ao usuário de informática e técnico de segurança do trabalho.

No total, são 20 vagas para nível superior e 140 vagas para nível médio.

Concurseiros do AM intensificam estudos

Stephane Ferreira estuda para o concurso do TJAM | Foto: Ione Moreno

Como o concurso é extremamente concorrido, muitos concurseiros já iniciaram a preparação há alguns anos. É o caso da estudante Elizangela Pereira, que já estuda para o concurso do TJAM há três anos. Ela acredita que quanto maior for o tempo de dedicação, maiores são as chances de obter uma vaga. A recompensa? Um salário de R$ R$ 4,5 mil para o cargo de advogado.



“Eu acredito que estudar em longo prazo vale a pena. Dessa forma, eu dedico meu tempo lendo livros, fazendo cursos preparatórios online e simulados. Além disso, faço outros concursos para ganhar experiência”, enfatiza.

A estudante de direito Stephane Ferreira, 22, conta que passou a estudar mais nesses últimos meses. Depois que ela chega do estágio e da faculdade dedica no mínimo duas horas para o concurso. "Vou aproveitar as férias da faculdade para estudar durante toda a noite. Essa é a minha oportunidade", diz.



