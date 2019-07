PAC no shopping Phelippe Daou passa a emitir 1ª via do RG

Na ocasião, Arthur Neto salientou que o shopping Phellipe Daou contribui para a realização de ações do projeto de revitalização e resinificação de Manaus | Foto: Izaías Godinho

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSBD), afirmou que o shopping Phellipe Daou, localizado na Zona Leste da capital, contribui para a economia do município e traz dignidade aos microempreendedores. A declaração foi dada, nesta quarta-feira (3), durante o anúncio dos novos serviços oferecidos no Pronto Atendimento ao Cidadão municipal (PAC), que está em funcionamento no centro de compras.

O prefeito afirmou, ainda, que o PAC vai oferecer à população os serviços de entrega do posto para a emissão da 1ª via da carteira de identidade e para o alistamento militar. O horário de funcionamento do PAC municipal é das 8h às 17h, mas para os serviços de identificação e da Junta Militar o atendimento é até as 14h, por ordem de chegada e distribuição de fichas.

O PAC vai oferecer à população os serviços de entrega do posto para a emissão da 1ª via da carteira de identidade e para o alistamento militar | Foto: Izaías Godinho

Na ocasião, Arthur Neto salientou que o shopping Phellipe Daou contribui para a realização de ações do projeto de revitalização e resinificação de Manaus e acrescentou que a prefeitura já comemora o aniversário da capital. "Eu não quero comemorar o aniversário de 350 de Manaus em apenas um dia. Vamos celebrar o semestre inteiro, um ano inteiro de comemoração. Estar aqui, hoje, faz parte disso. Eu tenho a honra de administrar essa cidade", disse o prefeito.



Ao ser questionado se o Estado tem contribuído para o desenvolvimento das obras na capital, o prefeito disse que os recursos do Fundo de Fomento, Turismo e Infraestrutura (FTI) não são repassados para o município.

"O governo deve aproximadamente R$ 800 milhões a Manaus. Já conversei de uma forma muito amistosa com o governador e sugeri o pagamento de R$ 5 milhões por mês. Dessa forma, em poucos anos, ele vai conseguir organizar as contas do Estado com a prefeitura”, frisou o prefeito de Manaus.

Sobre os novos serviços do PAC municipal

Para a emissão do documento de identidade no PAC do shopping Phellipe Daou, é necessária a apresentação da Certidão de Nascimento (original e cópia), três fotos 3X4, cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência com o CEP (original e cópia). O comprovante de residência deverá estar no nome do próprio solicitante, dos pais ou dos avós.

Em relação ao alistamento militar, os jovens que completaram 18 anos em 2019 devem apresentar no PAC a carteira de identidade ou certidão de nascimento; uma foto 3X4 e comprovante de residência atual com CEP.





Edição: Isac Sharlon

Leia mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Desmatamento na Amazônia em junho é o pior desde 2016

'Peruca' da FDN é preso por execução de adolescente de 13 anos no AM