Família de paciente denuncia descaso no HPS João Lúcio em Manaus

Francisca descobriu o tumor recentemente e está internada esperando cirurgia há uma semana | Foto: Divulgação

Manaus - A família de uma moradora de Presidente Figueiredo, distante 128 quilômetro de Manaus, dona de casa, Francisca Ferreira dos santos, de 29 anos, procurou o Portal Em Tempo para denunciar o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, localizado na Zona Leste da capital. Segundo a irmã da paciente, que trabalha como encarregada de serviços gerais em um supermercado naquele município, Sandra Ferreira, a mulher foi transferida para a unidade hospitalar em Manaus, no último sábado (29), com fortes dores na cabeça.

Tumor celebral

A família conta que Francisca tem um tumor cerebral descoberto recentemente. “Minha irmã descobriu em fevereiro desde ano que tinha esse tumor, no próprio HPS João Lúcio. O médico que realizou a consulta afirmou que o câncer já existia dentro dela há quase 14 anos. Desde então, estamos tentando realizar os exames solicitados. No sábado, ela passou mal e viemos para Manaus”, disse a irmã.

Durante o período de tratamento, após a descoberta da doença, Francisca estava ingerindo a medição prescrita. “Ela começou o tratamento, que segundo o médico iria desfazer o tumor. Nesse curto espaço de tempo, as dores de cabeça e crises aumentaram”, contou Sandra.

Cirurgia precisa ser feita com urgência

Ao chegar ao hospital, a única informação que a família obteve dos médicos, é que o caso estava grave e que precisava operar com urgência, mas que estavam esperando chegar alguns equipamentos. “A minha irmã está internada e precisa fazer a neurocirurgia. Os médicos esperavam a chegada de equipamentos, mas depois disseram que não poderiam operar porque havia muita gente na fila de espera ”, reclamou com indignação.

“Minha irmã está em um leito e tem crises de convulsão todos os dias. O último laudo afirmou que o tumor havia crescido. Agora, a única coisa que fazem é dopá-la para poder dormir. Até agora estamos esperando a cirurgia, mas disseram que há 15 pessoas na frente dela ”, concluiu a parente da paciente.

Susam

Em nota a Secretaria de Estado de Saúde informou que a paciente deu entrada na unidade no último dia 30 de junho e que está sob acompanhamento da equipe médica. Ainda de acordo com a nota, a paciente precisará passar por novos exames e avaliação para o fechamento do diagnóstico. Em caso de indicação cirúrgica, a Susam informou que a prioridade da unidade de urgência e emergência segue critérios de classificação de risco.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no WhatsApp. Clique aqui!

Conselho de medicina denuncia situação alarmante da saúde no Amazonas

Família de paciente denuncia Hospital João Lúcio por falta de material