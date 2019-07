Prefeitura lança Seminário de Gestão de Pessoas no Serviço Público

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (3), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, realizou a abertura do 1º Seminário de Gestão de Pessoas no Servido Público Municipal, realizado no Auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Arthur Virgílio destacou a importância do conhecimento. “Quando mais conhecimento você tenha, mais você deterá seus objetivos. Nós [prefeitura] criamos o bolsa Pós-Graduação e o Bolsa Idiomas para que o nosso povo venha aprender outro idioma para poder concorrer a uma vaga de emprego. E hoje estamos preparando uma elite de servidores para um melhor atendimento ao público”, disse o prefeito.

O Seminário é organizando pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), e será realizado em dois dias, nesta quarta-feira (3) e encerrado na quinta-feira (4) e reúne gestores de recursos humanos e estagiários da prefeitura com o objetivo de promover o debate sobre as questões da área de gestão de pessoas, qualificar servidores atuais e os serviços prestados.

“Eu vejo um seminário desse porte como uma grande evolução. Vivemos em uma quarta Revolução Industrial e não devemos deixar passar, já que estamos no tempo do conhecimento. Nós precisamos ter uma sociedade com ascensão social, mais empreendedorismo e mais qualificação técnica e todos devem continuar estudando”, declarou Arthur Virgílio Neto.

Para o secretário da Semad, Lucas Bandeira o seminário tem o objetivo de qualificar o servidor. “ O serviço bem instruído vai produzir mais e com isso refletir em qualidade de serviço para toda a comunidade. Lembrando que a prefeitura é composta por 32 mil servidores, entre pessoas idosas e jovens. E é muito importante pensar de forma diferenciada, para que com esses cursos que são oferecidos pelas Espi e o nosso seminário de Gestão de Pessoas a gente possa cada vez mais implementar melhorias”, concluiu Bandeira.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Carteira de Identidade não tem prazo de validade, alerta Sejusc

Amazonense cria 'vaquinha' para participar de cursos em SP e nos EUA