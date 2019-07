Vídeo: UBSs de Manaus fazem vacinação e teste rápido para hepatite

Manaus - A hepatite viral é uma infecção no fígado. Muitas pessoas têm a doença e não sabem. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 70% dos óbitos no Brasil por hepatites são decorrentes do tipo C, seguidos do B e A.

Para combater as hepatites virais, a Secretaria Municipal de Saúde lançou a campanha Julho Amarelo, que se tornou lei e foi sancionada pelo presidente em janeiro deste ano. Para isso, postos de saúde em todo o Brasil, devem intensificar a oferta de vacinas e testes rápidos.

A campanha é para todas as idades. Crianças de 1 a 4 anos devem ser vacinadas contra as hepatites A e B. Já adolescente, adultos e idosos somente o tipo B.

Se não tratada, a hepatite pode se agravar e desenvolver quadros de cirrose ou câncer. Por isso, a importância do diagnóstico precoce.

A campanha vai até o dia 31 de julho. Pelo menos 155 Unidade Básicas de Saúde estão disponíveis em Manaus para vacinação e teste rápido. Para mais informações é só acessar o portal da Semsa pelo site semsa.manaus.am.gov.br.

