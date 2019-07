Número de apreensões de armas cresce 15,1% em Manaus

O maior volume de armas apreendidas de janeiro a maio deste ano | Foto: Divulgação

Manaus- As apreensões de armas de fogo aumentaram 15,1% em maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em maio de 2018 foram apreendidas 185 armas. Neste ano, o número subiu para 213, segundo dados do Instituto de Criminalística, vinculado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Nos cinco primeiros meses deste ano foram apreendidas 955 armas de fogo ilegais durante operações policiais e abordagens em Manaus. Isso corresponde a quase metade das 2,1 armas retiradas de criminosos durante todo o ano passado, e representa o êxito das ações integradas coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel Bruno Azevedo, a orientação dada aos órgãos do sistema de Segurança é para reforço nos patrulhamentos e abordagens para repressão ao crime e apreensão de armas de fogo ilegais e drogas.

“As armas ilegais são utilizadas para cometimento dos mais diversos crimes, incluindo os considerados letais intencionais, como latrocínio e homicídio, que ceifam vidas inocentes, bem como são utilizadas como violência e ameaça nos roubos. Além disso, são utilizadas como instrumento de poder nas mãos de traficantes que controlam áreas conhecidas como ‘bocas de fumo’ e ‘rotas de tráfico’. Cada arma ilegal apreendida nas mãos de criminosos representa vidas preservadas”, disse o coronel.

O maior volume de armas apreendidas de janeiro a maio deste ano foi de revólveres (301), pistolas (192) e espingardas (131). Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 9,5% na apreensão desses três tipos de armamento, com destaque para a apreensão de espingardas, que cresceu 33,7% no período.

