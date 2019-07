Amazonas recebe mais de R$ 1 milhão em equipamentos de segurança

Coronel Louismar Bonates | Foto: Divulgação

Manaus- O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, garantiu ao Amazonas, nesta quarta-feira (3), o recebimento de R$ 1,172 milhão em equipamentos para as forças policiais. Entre armamentos, veículos, munições e outros aparelhos, o Estado vai receber do governo federal aparato bélico do chamado extra-legado Olímpico, doado pela Força Nacional.

A doação foi formalizada aos estados e municípios brasileiros em evento realizado hoje na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), com a presença do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

Conforme o Ministério da Justiça, 42 mil itens serão repassados aos estados brasileiros, avaliado em R$ 43 milhões. Esse material estava em depósitos da Força Nacional desde as Olimpíadas de 2016.

O governo federal ainda vai agendar a entrega das doações. Segundo Bonates, a incorporação dos equipamentos vai aumentar a capacidade operacional das polícias nas ruas. À tarde, representando a região Norte, o secretário de Segurança do Amazonas debateu com o ministro da Justiça a necessidade de mais investimentos para proteção das fronteiras.

Veículos e equipamentos

-Entre os equipamentos que o Amazonas vai receber, estão veículos tipo pick-up, fuzis, armas de fogo de diversos calibres e milhares de munições, além de outros produtos de uso das forças de segurança, como bastões, botas e capacetes.

