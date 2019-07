Sejusc leva ‘PAC em Movimento’ para Zona Norte no fim de semana

Projeto "PAC em Movimento" | Foto: Claudio Heitor/Secom

Manaus- A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará, neste fim de semana, presente na zona norte de Manaus, com o projeto “PAC em Movimento”. Na sexta-feira (5), a partir das 8h, a ação itinerante acontecerá no Centro Estadual de Convivência da Família Professora Teonizia Lobo de Carvalho (avenida Itaepé, 200, conjunto Mutirão, Amazonino Mendes I) enquanto, no sábado (6), às 8h, será na unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Sumaúma Park Shopping (avenida Noel Nutels, Cidade Nova).

Nos dois dias, serão oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade e certidão de nascimento, além dos itens necessários para documentação básica.

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, as ações seguem um planejamento estratégico para atender a população com qualidade na capital e no interior.

“Temos a orientação do governador Wilson Lima para chegar o mais próximo possível dos cidadãos que têm dificuldade para acessar os serviços oferecidos. Por isso, dividimos a agenda com atividades em Manaus e no interior do Amazonas”, comenta a titular da pasta. “Na segunda quinzena deste mês, seguiremos novamente para o interior, desta vez para Autazes e Nova Olinda do Norte”.

Projeto

O “PAC em Movimento” iniciou em fevereiro deste ano e, além de Manaus, já passou por 13 municípios: Novo Airão, Itacoatiara, Maués, Presidente Figueiredo, Alvarães, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, Manacapuru, Iranduba, Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos.

