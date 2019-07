Vídeo: TJ-AM apresenta balanço do último ano de gestão

Manaus - Entre as ações realizadas neste um ano de gestão do desembargador Yedo Simões à frente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) estão a melhoria dos índices de produtividade e tecnológicas dos serviços das unidades jurídicas do interior do estado.

Durante o evento realizado na última quarta-feira (3), foi lançado o edital do concurso público do TJ-AM, com a oferta de 160 vagas abrangendo tanto a capital como o interior do estado. Segundo presidente do TJ-AM, Yedo Simões, a ideia é que o tribunal funcione somente com servidores concursados.

O presidente também se pronunciou sobre reportagem publicada no portal de notícias The Intercept na última segunda-feira (1º), em que acusa o tribunal de esticar o concurso para garantir vagas a filhos de desembargadores.

As inscrições para o concurso começam no dia 23 deste mês e vão até o dia 21 de agosto, e são feitas pela internet. O edital com todas as informações já está disponível no site www.cebraspe.org.br.

