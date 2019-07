Vídeo: áreas escondidas são usadas para consumo de drogas em Manaus

Manaus - Homens e mulheres fazem uso de drogas em via pública à luz do dia. Nada inibe os usuários, nem mesmo a presença da polícia. E tudo isso acontece bem ao lado de uma escola estadual.

O problema com entorpecentes no Brasil é antigo e atinge 3,8% da população entre 15 e 64 anos. No Amazonas, desde a década de 70 o estado é rota do tráfico internacional de drogas, vindas principalmente da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

Em determinada área na zona leste da capital, o comércio de entorpecentes é intenso. A quantidade de usuários aumenta todos os dias e, consequentemente, a de roubos na região.

Milhares de pessoas trafegam todos os dias pelas vias do Bairro Novo, na zona norte. O que elas não sabem, é que ali próximo existe um mundo invisível, um lugar que até já recebeu o nome de "cracolândia".

Internação involuntária

Neste ano, o governo federal sancionou uma lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial. Alguns psicólogos e assistentes sociais criticam a internação compulsória, outros acreditam ser um ponta pé inicial para a mudança de vida dessas pessoas.

Para que a lei seja aplicada, é necessária uma avaliação médica e um trabalho em conjunto do município e do estado.

