Vídeo: PAC em Shopping de Manaus oferece novos serviços à população

Manaus - Alistamento militar e emissão da primeira via do documento de identidade agora são serviços oferecidos no Shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O atendimento ao público teve início na última quarta-feira (3).

A secretária municipal de assistência social a mulher, Conceição Sampaio, divulgou a instalação de um setor dedicado exclusivamente ao atendimento às mulheres, que vai oferecer qualificação profissional para o mercado de trabalho.

O prefeito de Manaus destacou que os serviços é para desafogar atendimentos e deve atender a toda a população.

Na ocasião, Arthur Neto também falou sobre a dívida do governo do estado com o município, que segundo ele, gira em torno de R$ 800 milhões.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Gabriela Moreno/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: Prefeitura de Manaus paga 1ª parcela do décimo dos servidores

Prefeitura lança pacote para revitalização de espaços em Manaus