Moradores do Jorge Teixeira denunciam falta de água na região

A fornecedora informou que irá averiguar as denúncias feitas | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, estão sem o serviço de fornecimento de água desde a última quarta-feira (3). A situação foi denunciada à equipe de reportagem do EM TEMPO por uma moradora do local, residente na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão.

Segundo a moradora, o serviço foi interrompido em todo o bairro às 6h da manhã de quarta-feira, e até a publicação desta matéria, não havia sido restabelecido. "Essa falta de água não é recorrente. Achamos que voltaria rápido, então nem chegamos a acionar a concessionária. Só que está insuportável", afirma.

Em nota, a Águas de Manaus informou que deve encaminhar uma equipe técnica até o final desta quinta-feira para verificar a situação no bairro. "A Águas de Manaus agradece a compreensão da população e destaca a importância do registro das ocorrências que necessitem atuação da empresa pelos canais de comunicação da empresa", completa a nota.

