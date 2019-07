Celebração do Dia de Cooperar oferecerá serviços gratuitos sábado (06)

Manaus - As cooperativas, presentes em todo o país, contribuem com a transformação das realidades ao estimular o desenvolvimento sustentável e fazer a parte delas na construção de um mundo mais justo, feliz e equilibrado. Por isso, o cooperativismo brasileiro realiza anualmente diversas iniciativas de responsabilidade social em todo país. Por meio do movimento Dia de Cooperar, as cooperativas já realizaram mais de 10 milhões de atendimentos, beneficiando milhões de pessoas em dez anos. E agora, em 2019, as iniciativas continuam e, para comemorar o sucesso alcançado, as cooperativas, as instituições parceiras (UFAM, UEA, Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus, dentre outras), voluntários, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Amazonas, realizarão no dia Internacional do Cooperativismo, 6 de julho, a celebração deste movimento.

O Dia C é um movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias diferenciadas | Foto: Divulgação

O encontro terá início às 8h na Arena da Amazônia. A programação contará com serviços gratuitos como emissão de documentos, atendimentos médicos, atividades recreativas, corte de cabelo e muito mais. No Amazonas, 400 voluntários pretendem beneficiar aproximadamente 8 mil pessoas apenas na celebração. “O cooperativismo trabalha na linha de frente do desenvolvimento socioeconômico do país. Celebrar as importantes conquistas que tivemos nos últimos dez anos é a prova de que precisamos acender a fagulha do cooperativismo nas pessoas que estão à nossa volta’’, declara José Merched Chaar, presidente do Sistema OCB-AM.



Sobre o Dia C

O Dia C é um movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras, realizadas por cooperativas. Dez anos após sua criação, o movimento já faz parte da agenda estratégica do cooperativismo brasileiro e transforma realidades em todo o Brasil.

Números

Em 2018, 1.706 cooperativas, com o apoio de quase 120 mil voluntários, dedicaram tempo, talento e trabalho para beneficiar mais de 2,2 milhões de pessoas com iniciativas que melhoram a qualidade de vida, a saúde, a educação, o meio ambiente e que estão alinhadas aos ODS da ONU.

