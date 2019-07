Atividades gratuitas marcam “esquenta” da Virada Sustentável Manaus

O esquenta terá oficinas, exposições, atividades para crianças, entre outras ações de conscientização abertas ao público | Foto: Divulgação

Manaus - Em contagem regressiva para a quinta edição da Virada Sustentável Manaus, será realizado um “esquenta” do festival, neste domingo (7), das 14h às 20h, no Shopping Manaus Via Norte. O público poderá participar de uma série de ações educativas e culturais gratuitas em diversos espaços do centro de compras, localizado no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte.

A proposta do evento é convocar a população para o festival, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de julho, com centenas de atividades gratuitas em todas as zonas da cidade.

Seguindo a linha dos anos anteriores, o “esquenta” terá oficinas, exposições, atividades para crianças, entre outras ações de conscientização abertas ao público, conforme explica a coordenadora da iniciativa, Paula Gabriel.

“Quem estiver circulando pelo centro de compras terá a oportunidade de conhecer a Virada Sustentável Manaus e ficar por dentro programação da quinta edição. É uma maneira especial de mostrar um pouco do que ocorrerá durante o festival e como as pessoas podem participar desta grande mobilização em prol de uma cidade melhor”, afirma.

A virada

Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus ocupará mais de 20 pontos da cidade, entre parques públicos, centros culturais, museus, feiras e terminais de ônibus, com atividades que buscam engajar a população e incentivar práticas sustentáveis.

Entre as novidades deste ano, está a apresentação de uma atração nacional, a cantora e compositora paraense Dona Onete, a diva do carimbó “chamegado”, que encerra a programação do sábado, dia 27 de julho, com um show especial no Largo São Sebastião. Além do Largo, o festival terá palco com apresentações gratuitas no Monte das Oliveiras, Redenção, Bosque da Ciência e Shopping Manaus Via Norte.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Celebração do Dia de Cooperar oferecerá serviços gratuitos sábado (06)