Provas do concurso de estágio do MPF são realizadas neste domingo

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas realizará, no próximo domingo (7), as provas do 2º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior de 2019 para os cursos de Direito e Administração da instituição. O edital de abertura da seleção prevê vagas destinadas à formação de cadastro de reserva para estágio nas duas áreas em Manaus.

As provas serão aplicadas no prédio Anexo 2 da Faculdade Boas Novas (Complexo Canaã), ao lado do prédio da sede administrativa, na avenida General Rodrigo Otávio, 1655, Japiim. Os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h45. A aplicação das provas terá início às 9h e duração de quatro horas.

Os candidatos inscritos devem levar caneta azul ou preta, o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte, CTPS).

A divulgação do resultado final está prevista para ocorrer em 31 de julho de 2019, no site do MPF no Amazonas. A jornada de estágio na instituição é de 20 horas semanais (quatro horas por dia) com o recebimento da bolsa de estágio de R$ 850, mais auxílio-transporte de R$ 7 por dia estagiado.

Informações completas sobre o processo seletivo podem ser obtidas na área de estágio do site do MPF no Amazonas.

*Com informações da assessoria

