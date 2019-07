Engenheiro vence premiação de identidade visual sobre Sauim de Manaus

Vencedor levou R$10 mil para casa, após atingir a nota máxima na avaliação | Foto: George Dantas

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (4), houve a premiação do concurso ‘’Identidade Visual’’. Na ocasião, o prefeito Arthur Virgílio Neto entregou o prêmio de R$ 10 mil ao ganhador do Concurso-Prêmio Identidade Visual da Mascote Sauim-de-Manaus, em solenidade realizada no Parque do Mindu, no Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. O concurso foi realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).



O ganhador do Concurso-Prêmio foi o engenheiro civil Saulo Pereira de Souza, 29. Ele apresentou a proposta mais adequada às exigências estabelecidas no edital 001/2019 e obteve da Comissão de Seleção nota máxima no certame, de 50 pontos.

Na ocasião, foi apresentado aos presentes a imagem da mascote, com a presença de representantes do Ministério Público Federal (MPF-AM), Ministério Público de Contas (MPC-AM), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), dentre outros.

A realização do concurso foi parte da estratégia de popularização da espécie sauim-de-coleira, que está ameaçada de extinção, buscando aproximar a figura do animal da população da capital.

Em 2018, o prefeito Arthur Virgílio Neto decretou a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA), denominada APA Sauim-de-Manaus, para preservar a espécie. O trabalho serviu também para ampliar o índice de cobertura vegetal da cidade, atendendo às metas do planejamento estratégico “Manaus 2030”. Foram desenvolvidas, ainda, ações de revegetação e reforço na proteção de trechos degradados do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, que integra a APA Sauim-de-Manaus.

A proposta ganhadora mostra o sauim-de-Manaus como um super-herói. A ideia surgiu a partir da intenção de resgatar a imagem do animal como um ser forte, resistente à ação do homem, o maior causador das perdas de áreas de florestas onde vive a espécie. Casado e pai de uma menina de 5 anos, Saulo Pereira de Souza é autodidata e durante a infância costumava desenhar e esboçar projetos.

A Comissão de Seleção responsável pela escolha foi composta por representantes da Semmas, Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), seccional Amazonas.

A mascote sauim-de-Manaus será utilizada em variadas peças e campanhas de mídia, tais como papelaria, peças impressas em geral, outdoors, banners, páginas na internet, cartazes, revistas, vídeos, entre outros, bem como estampará todo material produzido para as atividades de proteção e conservação da espécie, áreas verdes, áreas de preservação permanente, corredores ecológicos, entre outros. No total, 30 propostas foram habilitadas e avaliadas.

