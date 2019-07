Susam nega acusações de deputado Dermilson Chagas sobre Hospital do AM

Após visita do parlamentar, ele denunciou inúmeras irregulares no local, que foram desmentidas pela Susam | Foto: Reprodução

Manaus - Após uma visita ao Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto, o deputado estadual Dermilson Chagas (PP), disse que a unidade hospitalar estaria sofrendo com a falta de materiais de extrema necessidade para a manutenção e funcionamento do hospital, que fica localizado na Av. Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis.

De acordo com a denúncia, a diretoria do HPS 28 de Agosto disponibilizou uma lista de materiais necessários para atendimento dos pacientes, como avental descartável, seringas descartáveis de 1ml à 20ml, luva de procedimento tamanho P e M, equipo macrogotas, fralda descartável, fita medidora de glicemia capilar (fita de dextro), sonda nasoenteral nº 12, sonda nasogástrica longa nº 16 e 20, sonda de folley nº 16, tubo ototraqueal nº 8,5, cânula de traquesotomia nº 7,5, clorexidina alcoólica à 0,5%, clorexidina degermante à 2%, coletor de urina e máscara.

Ainda conforme o parlamentar, no local foi constatado que alguns aparelho de ar-condicionado estariam sem o funcionamento ideal, gerando transtorno aos pacientes.

O deputado disse ainda que durante a conversa com a diretoria do hospital, foi constatado que unidade solicitou da Central de Medicamentos (Cema) o envio de 20 mil aventais, mas que recebeu apenas 20 unidades dos aventais.

Parlamentar durante visita no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto | Foto: Divulgação

“Os R$ 300 mil que o hospital recebe todos os meses para manutenção, estão para comparar os medicamentos que deveriam ser entregues pela Cema. “Aí eu questiono, cadê os R$ 440 milhões do FTI para ser utilizado na saúde? Por que o governo do Amazonas não está dando prioridades para saúde que está em calamidade? Pessoas estão morrendo pela falta de medicamentos e alguém terá que se responsabilizar por isso”, afirmou o deputado.

A Susam

Procurada pela equipe do EM TEMPO, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – SUSAM se manifestou acerca das denúncias realizadas pelo parlamentar. Confira abaixo a nota na integra.

O recurso do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), destacado por lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) para a área de saúde, não pode ser usado para pagar insumos, equipamentos, PPS (produtos para a saúde) e outros materiais. O mesmo se restringiu ao pagamento de mão-de-obra terceirizada (já efetuado) e a outra parte está sendo compartilhada entre os municípios do interior que não possuem gestão plena em saúde.

Dessa forma, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) sugere ao deputado Dermilson Chagas e a outros parlamentares que defendem a aplicação de recursos do FTI de forma ampla e geral na saúde, que proponham e a aprovação de uma emenda à Lei nº 2.826/03, que regulamenta a Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais.

A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto afirma que informou ao deputado que a Susam adota o sistema de rede de serviços e que a falta de algum material no almoxarifado não significa desassistência ou prejuízo na prestação do serviço. Entre as alternativas usadas pelos gestores está a permuta com outros hospitais e a substituição temporária por outro item equivalente presente no estoque. As unidades também podem fazer compra emergencial de insumos enquanto aguardam a reposição pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), pois recebem recurso da Susam que podem ser usados nessas ocasiões.

O Governo do Amazonas avançou bastante esse ano no abastecimento de medicamentos e insumos hospitalares para as unidades da capital e interior. O estoque da Cema subiu de pouco mais que 12%, encontrado em janeiro, para acima de 50%. Não é maior, porque algumas empresas que ganharam ATA de registro de preço no passado, hoje alegam não ter capacidade para entregar os produtos, atrasando a entrega.

A direção do HPS 28 de Agosto também informa que está realizando manutenção geral do sistema de refrigeração de toda a unidade. Já foi providenciada a troca de 10 compressores. No caso do quinto andar, o compressor deu problema há duas semanas e aguarda a chegada de uma peça para concluir a manutenção. Portanto, não são quatro meses.

O Hospital

O Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto conta, agora, com 378 leitos distribuídos em sete pavimentos, totalizando 10 mil metros de área construída. A moderna estrutura com equipamentos de última geração inclui um parque de imagem totalmente digitalizado, com tomógrafo computadorizado de 16 canais. Em 2018, a média de atendimento foi de 20 mil pacientes por mês.

O HPS é preparado para atender pacientes de ortopedia, clínica médica, UTI, cirurgia, emergência, vascular, urologia, nefrologia e oftalmologia. O hospital oferece exames de raio-x, tomografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e ecocardiograma.

Somente nos três primeiros meses de 2019, o hospital realizou 553 ecocardiogramas – média de 43 por semana. Em 2018, foram 623 em todo o ano.

O nome, 28 de agosto, foi escolhido em homenagem à data de anistia de presos políticos brasileiros na época da Ditadura, dentre eles, o ex-governador, Gilberto Mestrinho, falecido em 2009.

Leia Mais

