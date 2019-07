Colisão entre carro e caminhão deixa motorista ferido, em Manaus

Manaus - Um homem ficou ferido após uma colisão entre um caminhão e um carro modelo Chevrolet Classic. A colisão aconteceu, na manhã desta sexta-feira (5), na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, nas proximidades do residencial Villa Suíça.

De acordo com os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi encaminhada para um hospital nas proximidades do local e não corre risco de morte.

Conforme um policial militar da 20ªCicom, que preferiu não se identificar, o acidente aconteceu por volta das 7h30 e que a vítima, o condutor do carro de pequeno porte, teve ferimentos leves.

“No carro só estava o condutor que ficou ferido. O motorista do caminhão ficou no local até o momento que a vítima foi socorrida”, frisou o PM.

O colisão entre os carros derrubou um poste | Foto: Divulgação / IMMU

Outro acidente

Outro acidente aconteceu na avenida Coronel Teixeira, situada no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital. A colisão entre um Celta e um Renault ocorreu próximo ao Centro de Embarcações do Exército (CECMA). A colisão derrubou um poste na via.

Segundo agentes do Manaustrans, uma pessoa ficou ferida, mas foi socorrida e encaminhada para um hospital da área. Os policias da 19ª Cicom estiveram no local e registraram a ocorrência.

O poste foi retirado da avenida pela Amazonas Energia S/A e colocou outro no local.

