Defensoria Pública oferece atendimentos em escola da Compensa

Manaus- A população da zona oeste de Manaus vai receber assistência jurídica gratuita neste sábado (6), em mais uma manhã de atendimentos do programa Defensoria Itinerante. Das 8h ao meio-dia, a equipe da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) estará na Escola Municipal São Vicente de Paula, localizada na rua 1º de Junho, no bairro Compensa 2.



Pedidos de pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda dos filhos, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável e retificação de registros são alguns dos serviços que serão ofertados aos cidadãos. Durante a manhã, 60 fichas serão distribuídas para os atendimentos.

Para ser atendido, o interessado deve levar os documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência, além da Certidão de Nascimento dos filhos e certidão de casamento, se houver. Nos pedidos de pensão alimentícia, é importante a interessada apresentar uma conta bancária no nome dela ou dos filhos.

“Essa é mais uma ação da Defensoria Pública para ficar cada vez mais perto da nossa população e atendê-la. É uma chance para as pessoas que, por conta do trabalho, por exemplo, não podem procurar as nossas unidades em dias úteis”, ressalta a defensora pública Juliana Lopes, coordenadora do programa Defensoria Itinerante.

Nos primeiros cinco meses do ano, o Defensoria Itinerante realizou mais de 2 mil atendimentos em ações nos bairros de Manaus e nos municípios de Rio Preto da Eva, Maués e Manicoré.

