FCecon e Fuam participam da Arena Cooperar neste sábado (6)

Manaus- A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e a Fundação Alfredo da Matta (Fuam), órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), participam neste sábado (6) do Dia de Cooperar, ação realizada pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas (Sistema OCB/AM), a partir das 8h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.



A Fcecon fará conscientização do público presente no evento sobre os fatores de risco de câncer e as principais medidas de prevenção. Por sua vez, a Fuam ofertará triagem dermatológica e consultas médicas dermatológicas para os casos suspeitos de hanseníase, aconselhamento e testes rápidos para HIV e hepatites; além de atividades de educação em saúde, com palestras sobre hanseníase e sobre cidadania, e a Oficina Sexo Seguro, orientando a população sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Haverá também exposição científica, com painéis sobre órteses e próteses para pacientes com hanseníase, e exposição de trabalhos científicos produzidos na instituição.

Com equipe composta por 68 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, farmacêuticos-bioquímicos, técnicos em dermatologia e em laboratório e pessoal da área administrativa, a Fuam deve atender em torno de 100 pacientes para triagem, além de realizar 150 testes para HIV e hepatites.

Sensibilização

O Dia de Cooperar 2019 reúne várias ações voluntárias para a comunidade, com serviços gratuitos como atendimento médico, corte de cabelo, emissão de documentos, oficinas e palestras. A Fcecon se fará presente com o Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC), com orientações sobre diversos tipos de cânceres.

“Vamos fazer sensibilização corpo a corpo, como sempre fazemos nas ações, levar material, cartazes, folders e exposição sobre vários tipos de câncer, como o de colo de útero e mama, os de maior incidência entre as mulheres no Amazonas”, explica a coordenadora Estadual da Atenção Oncológica, enfermeira Marília Muniz.

Fatores de risco

Um dos focos da ação do DPCC é a abordagem aos fatores externos de risco de câncer, como sol e alimentação. No Dia de Cooperar, a FCecon vai dar dicas e lembrar da importância do uso do protetor solar na prevenção ao câncer de pele e da ingestão de alimentos saudáveis.

Além do reforço quanto aos fatores externos de risco, o Departamento também vai abordar outras medidas de prevenção, como a importância de se realizar exames: para as mulheres, o autoexame para a detecção do câncer de mama e o Papanicolau – exame preventivo do diagnóstico das lesões pré-cancerosas de colo uterino; e para os homens, o exame Antígeno Prostático Específico (PSA) e o de toque retal, que previnem o câncer de próstata.

Programe-se

São esperadas no Dia de Cooperar cerca de 10 mil pessoas. O evento é gratuito, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na avenida Constantino Nery, zona centro-oeste de Manaus, das 8h às 17h deste sábado (6).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Fuam realiza mais de 800 atendimentos em municípios do interior