Julho Amarelo: campanha de combate às hepatites começa em Manaus

Manaus - Nesta sexta-feira (5) foi dado início das atividades do 'Julho Amarelo', programação de ações de combate às hepatites virais na capital amazonense. A solenidade ocorreu no Shopping Phellipe Daou, localizado na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A campanha realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e com o Fundo Manaus Solidária oferece exames de testagem rápida para hepatites B e C e distribuição de preservativos. Ainda oferta vacina contra hepatite B, para os interessados que apresentarem o cartão de vacina.

A secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, em nome do prefeito municipal, Arthur Neto, esteve presente na abertura da solenidade e alertou a importância de realizar o diagnóstico mesmo que a população tenha medo do resultado.

As unidades básicas de saúde (UBSs) irão aplicar a vacina que combate o hepatite B durante todo o ano | Foto: Alex Pazuello/Secom

“ É importante que a população participe. Todos precisam procurar as unidades básicas de saúde de Manaus. Muitas vezes, por medo, a gente acaba não indo. O diagnóstico precoce pode salvar a vida. A saúde tem que ser prioridade”, alertou a secretária.

A hepatite é a inflamação do fígado e pode ser causada por vírus (tipo A, B, C, D e E). Os tipos B, C e D são os mais graves, com transmissão por relação sexual desprotegida, transfusão sanguínea e derivados do sangue, assim como o compartilhamento de seringas, escova de dente e lâmina de barbear, alicate de unha e outros objetos perfurocortantes.

Secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio | Foto: Leonardo Mota

Segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, a campanha que iniciou o mês de julho continuará até o final do ano em todas as unidades básicas de saúde.

“Esses tipos de hepatites são graves e acontecem de formas silenciosas. Nós temos teste rápido, estamos distribuindo preservativos, e mais de 150 unidades disponibilizam essas vacinas. Quanto mais cedo diagnosticado, mas rápido é a cura”, afirmou Marcelo.

Secretário municipal da Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi | Foto: Leonardo Mota

Sintomas

As hepatites virais são doenças que na maioria dos casos não apresentam sintomas. Quando surgem, os sintomas podem ser: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.



