Compensa recebe serviços de 20 órgãos municipais neste sábado

Os atendimentos ao público ocorrerão em parceria com 20 órgãos municipais, estaduais e parceiros como a Manaus Ambiental e Amazonas Energia. | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus realiza neste sábado, (6), a 12ª edição de 2019 da ação itinerante Prefeitura + Presente. A ação ocorre de 8h às 12h, na escola municipal São Vicente de Paula, localizada na rua Primeiro de Junho, s/nº, no bairro Compensa ll, zona Oeste.



Os atendimentos ao público ocorrerão em parceria com 20 órgãos municipais, estaduais e parceiros como a Manaus Ambiental e Amazonas Energia. De acordo com a assessoria, os órgãos ficarão reunidos em um só lugar para dar soluções mais rápidas às demandas da população.

Va´rios serviços serão oferecidos à população | Foto: Divulgação

Que serviços serão oferecidos?



Serão ofertados serviços como agendamento de 1ª via de RG, clínico geral, aferição de pressão, fonoaudiólogo, farmácia, vacinação, psicólogos, conselho tutelar, atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), assistência social, Gestão de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) com o credenciamento de estacionamento para idosos e portadores de deficiência, além de atividades esportivas, designer de sobrancelha e corte de cabelo masculino e feminino.

SERVIÇO:

O quê - Ação Social Prefeitura + Presente

Quando – sábado, 6/7

Horário - 8h às 12h

Onde - Escola municipal São Vicente de Paula, na rua Primeiro de Junho, s/nº, bairro Compensa ll, zona Oeste