Número de vagas para exames práticos é ampliado em 70%, diz Detran-AM

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) aumentou o número vagas para exames de direção realizados no Complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV). O quantitativo de vagas para testes práticos por semana subiu de 800 para 1.365, totalizando um aumento de 3.200 para 5.460 mensalmente. O crescimento no número de vagas representa um acréscimo total de 70% no quantitativo de vagas ofertas ao mês e por semana.

O aumento no número de vagas reduz o tempo de agendamento da prova prática para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A partir deste mês, o candidato que marcar a primeira prova, e também o reteste, poderá fazê-los em até 30 dias. Antes das alterações, o prazo chegava a ser de até dois meses.

Esse aumento ocorreu após planejamento da gestão do Detran-AM, que remanejou servidores, alterou metodologia de trabalho e fez ajustes no contexto administrativo e jurídico para otimizar o tempo para a realização dos exames.

Com essas mudanças, foi possível dobrar o número de examinadores, que passou de sete para 14, e ainda criar horários extras para a realização das provas. Antes das alterações, os exames eram realizados das 8h às 15h30, durante e semana, e das 8h às 10h, aos sábados. Agora, durante a semana, as provas podem ser feitas até as 16h30 e, aos sábados, até as 11h.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta que a instituição tinha consciência de que era necessário diminuir o tempo para realização das provas e por esse motivo, seguindo as diretrizes do governador Wilson Lima, promoveu mudanças para a melhoria do atendimento aos candidatos.

“Concordamos com as reclamações e voltamos o olhar para isso. Montamos uma comissão para trabalhar ‘full time’ na resolução desses problemas. E não para por aí: tem novidades ainda futuramente para a área de exames. Com as medidas que foram tomadas, conseguimos reduzir o tempo de espera do usuário para a marcação do seu exame prático, que era de até 60 dias. Hoje já está em 30 dias, e a expectativa é que a gente consiga diminuir para duas semanas, no máximo”, afirmou o diretor.

O Complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV) também foi reformado para garantir um atendimento mais humanizado aos candidatos. Localizado no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, o local ganhou uma sala de espera climatizada, pintura nova e reforma nos banheiros.

“Também já melhoramos a questão da humanização do atendimento ao usuário. Hoje há uma sala de espera dentro do CEDV, e fizemos uma reforma na área de exames para melhor atender a população”, completou.

*Com informações da assessoria

