Vídeo: ex-secretário de saúde é processado por danos a cofres públicos

Manaus - O site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informa que desde o dia 28 de junho o processo está pronto para receber a sentença do juiz da primeira vara de fazenda pública, Ronnie Frank Stones.

O ex-secretário de saúde de Manaus, Orestes Guimarães Filho, e a locadora Millenium poderão ser condenados a pagar uma multa de mais de um milhão e quatrocentos mil reais. Na denúncia, o Ministério Público do Estado (MPE) diz que houve crime de improbidade administrativa por parte de Orestes, e pede indenização por danos materiais aos cofres da prefeitura.

A fraude

O sindicato dos condutores de ambulâncias afirma que a fraude na locações de ambulâncias para o Samu funcionava da seguinte forma: Os carros alugados deveriam ser zero quilômetro, mas a locadora entregava carros usados.

A ação na justiça alega um rombo de quase R$ 1,5 milhão ao erário. No contrato questionado pelo MPE, a secretaria alugou 20 carros tipo furgão. O contrato tinha valor total de mais de R$ 3 milhões.

Os veículos foram alugados sem comprovação de idade da frota, mas no documento do MPE consta que as notas fiscais apresentadas para a cobrança dos serviços indicava que os veículos eram novos.

Acusação do MPE

O Ministério Público alega ainda que, segundo instrução normativa, uma ambulância não pode ser considerada nova se já tiver 4 anos de uso. Já os motoristas do samu na época, alegam que além de usarem carros usados, os mesmos não passavam por manutenção.

Segundo o MPE, houve enriquecimento ilícito por parte da locadora Millenium. A fachada da locadora passou por modificações e hoje ela atua na locação de ônibus escolares. O processo na justiça teve início em fevereiro e pode ser julgado nos próximos dias.

A produção da TV Em Tempo tentou entrar em contato com o advogado Jorge Pinho, que defende o ex-secretário, mas os telefones dele indicados no site da OAB nacional não atenderam às chamadas.

