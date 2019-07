Incêndio assusta moradores na zona Norte de Manaus

Manaus - Um incêndio em uma residência localizada na rua 23, do Manoa, na Zona Norte de Manaus, deixou um quarto de uma casa totalmente destruído na noite desta sexta-feira (5). As chamas foram gravadas por moradores que ficaram assustados com o fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para a ocorrência, e conforme o órgão, três viaturas foram acionadas para controlar o sinistro. O tenente Davi Macena, do comandante de socorro do Cbmam explicou sobre a ocorrência.

"Nós conseguimos acessar o local após os moradores da região fazerem o primeiro trabalho de combate às chamas. Com a chegada da nossa equipe controlamos o incêndio que ficou apenas em um cômodo da casa e não se alastrou", explicou o comandante.

Após o controle das chamas e todo o trabalho de rescaldo, o os moradores foram orientados pelos bombeiros sobre o que deve ser feito a partir de agora. Nenhum morador se feriu e todos conseguiram deixar a casa no momento do incêndio.

De acordo com o Cbmam, cerca de 10 mil litros de água foram usados pelos bombeiros para combater as chamas. As causas do incêndio são desconhecidas.

