Balé Folclórico apresenta ‘Mensageiro de Francisco’ no Teatro Amazonas

Manaus - Com a proposta de levar ao palco toda a peculiaridade do povo ribeirinho, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta, neste domingo (07/07), o espetáculo “Mensageiro de Francisco”, às 19h, no Teatro Amazonas, com entrada gratuita e classificação livre.



O espetáculo de dança retrata como a religiosidade dos ribeirinhos e a relação com São Francisco interfere na pesca, nas ações das mulheres e na vida das crianças ribeirinhas.

Encenado pelos 24 bailarinos que formam a companhia, e com duração de aproximadamente 45 minutos, o espetáculo conta com um repertório formado por canções do CD “Mensageiros de Francisco” e músicas do grupo Raízes Caboclas.

"Trata-se de um espetáculo totalmente regional, até mesmo nos objetos cênicos, pois utilizamos cuias, remos, chapéus de palha, entre outros adereços", destaca a assistente de direção do Balé Folclórico, Magda Carvalho.

“Assim como os demais espetáculos do Balé Folclórico, essa apresentação também oferece ao público um conhecimento sobre histórias que nos norteiam e lendas que fazem parte da nossa cultura local”, complementa Magda.

*Com informações da assessoria

