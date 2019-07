Vídeo: Precisando ser reformado, Terminal 3 ganha apenas telões de LED

Manaus - Os telões deveriam mostrar os horários dos ônibus em tempo real, mas, segundo usuários do transporte público, a plataforma não é 100% precisa. Somente aparecem nos telões as linhas 300, 448, 640 e 641. O programa foi desenvolvido para beneficiar cerca de 800 mil usuários do transporte coletivo do Terminal 3, no bairro Cidade Nova 1, Zona Norte de Manaus.

O sistema é integrado ao aplicativo "Cadê meu Ônibus". Com o celular, o usuário verifica o horário de todos os ônibus e ainda pode colocar o itinerário, pesquisar a melhor linha e o menor tempo de percurso.

O programa ainda é um projeto-piloto. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) divulgou que pretende aperfeiçoar e expandir a ideia para outros terminais de Manaus. Enquanto isso, lixo, goteira, forro do teto faltando e banheiros em péssimas condições, são os maiores problemas no local.

Em nota, o Sinetram informou que, por ser um projeto-piloto, os técnicos estão analisando os problemas e ajustando para que 100% das informações sejam disponibilizadas aos passageiros em tempo real. Ainda segundo o órgão, atualmente 90% das previsões são exatas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Gabriela Moreno/TV Em Tempo

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Sinetram instala monitores para mostrar o tempo de chegada de ônibus

Volvo lança novos modelos de ônibus articulados na América Latina