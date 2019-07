Governo divulga que trabalha na recuperação de 30 ruas em Tabatinga

Manaus- A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) está recuperando 30 ruas do município de Tabatinga com a aplicação de pavimento rígido, ou seja, concreto armado, em mais de 31 quilômetros de vias.



As obras na cidade do Alto Solimões apresentam um percentual físico de 34% de conclusão. A mobilização dos trabalhos na cidade também gerou 40 empregos diretos e indiretos. Os serviços no município fazem parte do pacote de obras lançado, neste ano, pelo governador Wilson Lima, com a retomada, reinício e continuidade de obras no interior do Amazonas.



“A população de Tabatinga aguardava há muito tempo a realização dessas obras, que tiveram diversos adiamentos e paralisações e só agora, na atual gestão, entraram no pacote de obras anunciado pelo governador Wilson Lima, que assumiu o compromisso de promover a recuperação dos sistemas viários das sedes dos municípios, bem como do máximo possível de ramais e vicinais”, explicou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Localizada no extremo oeste do Estado, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, Tabatinga tem uma população estimada em 64.488 habitantes e também é conhecida como a capital do Alto Solimões.

