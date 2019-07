Vídeo: Jair Bolsonaro perde o equilíbrio e cai após primeiro gol

O presidente Jair Bolsonaro está no Maracanã assistindo a final da Copa América neste domingo (7). Ele foi convidado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Comenbol) para entregar as medalhas e troféu ao campeão da competição. Desde que chegou ao estádio e todas as vezes que aparece no telão, o chefe do executivo nacional é vaiado pelo torcida.

Outra situação ocorreu quando o Brasil fez o seu primeiro gol, ainda no primeiro tempo com o atacante Éverton. Jair Bolsonaro caiu durante a comemoração e teve que ser amparado por pessoas que estavam ao seu lado.

Vídeo do Bolsonaro caindo | Foto: Reprodução/REUTERS/Luisa Gonzalez

(Clique aqui para assistir o vídeo)

O presidente estava acompanhado do ministro da Justiça, Sergio Moro. Estava também o Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, Agustín Lozano, presidente da federação peruana de futebol, Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e mais autoridades.



