Após entregar currículos, jovem de 23 anos desaparece em Manaus

Manaus - Monick Thais Cavalcante Falcão, de 23 anos, está desaparecida desde a tarde da última quinta-feira (4). De acordo com a mãe, Milene Cavalcante, no dia em que desapareceu, Monick saiu por volta das 12h da casa onde mora, localizada na rua Monte Horebe, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Na ocasião, informou que iria entregar currículos e não retornou mais para casa. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, a Polícia Civil do Amazonas orienta entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com a mãe da desaparecida, ligar para o número: (92) 98167-9428.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.



