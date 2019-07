Motorista avança sinal vermelho e causa grave acidente na Praça 14

Manaus - Um grave acidente entre dois veículos no cruzamento das ruas Emílio Moreira com a avenida Tefé, no bairro praça 14, Zona Sul de Manaus, deixou três pessoas feridas. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira (8).

Um motorista com sinais de embriaguez avançou o sinal vermelho e bateu violentamente em um outro carro. Com a gravidade da colisão, o motorista que causou o acidente foi cuspido para fora do veículo.

Um dos carros foi parar no pátio de um posto de gasolina | Foto: Lucas Vasconcelos

No outro carro, estava um casal e o filho de 6 anos. Eles ficaram com escoriações pelo corpo. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

No veículo que ultrapassou o sinal vermelho, segundo os agentes do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estava apenas o motorista.

O carro que estava o casal | Foto: Lucas Vasconcelos

Policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).



