Moradores de rip-rap trocam ligações clandestinas por regulares

Manaus - Localizado entre as ruas Amazonas e da Paz, o beco do rip-rap, no bairro da Compensa, existe há cerca de 20 anos. Durante este período, o local foi crescendo e hoje, mais de 100 famílias moram no espaço. O abastecimento de água era um dos problemas recorrentes para os moradores do rip-rap.

Um emaranhado de tubulações irregulares foi tomando conta do beco, na medida em que o número de famílias no local aumentou. Sem a manutenção adequada, as ligações clandestinas possuíam vazamentos expostos em inúmeros pontos do beco. Em dias de chuva, um outro problema surgia: o igarapé transbordava e as tubulações eram levadas pela força das águas, causando ainda mais transtornos aos moradores.

Entretanto, esse cenário já começou a mudar. Há cerca de 20 dias, as famílias do beco ganharam mais dignidade. A concessionária Águas de Manaus fez algumas obras para regularizar o abastecimento de água no local. Uma extensão de rede de 400 metros foi implantada para levar água aos becos do rip-rap e Ajuricaba. A nova rede foi interligada ao sistema que abastece a rua Amazonas, uma das principais vias do bairro da Compensa. A ação conseguiu regularizar 101 ligações nos dois becos, beneficiando aproximadamente 400 pessoas.

Todas as casas dos dois becos receberam hidrômetros. Os moradores ainda foram cadastrados na tarifa social, benefício que concede 50% de desconto na fatura de água. As redes implantadas pela Águas de Manaus foram envelopadas (concretadas em uma espécie de meio-fio na altura das calçadas) e ainda receberam pintura. Para completar o serviço, as tubulações irregulares foram removidas, dando novos ares ao local.

Morando no beco do rip-rap há 20 anos, o comerciante Paulo José, 55, conta que ter água tratada em casa era um desejo antigo das famílias que moram na região. “Quando chegamos aqui, procuramos as antigas concessionárias para pedir que instalassem água encanada, mas, a resposta que nos deram era que o beco do rip-rap não constava nem no mapa da cidade. Aí, todo mundo praticamente colocou encanações para puxar água das ruas aqui perto. A maioria das pessoas que mora aqui queria se regularizar. Não tínhamos a quem recorrer diante de qualquer problema”, relembrou.

Paulo conta que além da água tratada em suas torneiras, obteve outra vitória com a intervenção feita pela Águas de Manaus: ter um comprovante de residência com seu endereço. “Era complicado quando me pediam pra apresentar um comprovante de residência, fosse no trabalho ou outro local. Hoje, graças a concessionária, eu posso dizer que moro no beco do rip-rap. Essa obra trouxe um benefício enorme para todos aqui”, completou.

A autônoma Maria das Graças, 56, disse que sempre se preocupou com os transtornos causados pelas tubulações expostas. Satisfeita com a obra e os serviços da Águas de Manaus, ela comemora. “A chuva sempre fez o igarapé transbordar e isso arrebentava todas as tubulações. A água suja também vinha parar na minha torneira. E ainda precisava gastar para comprar novos canos. O jeito era procurar algum poço e encher os baldes. Após a empresa fazer a obra e colocar os hidrômetros aqui, tudo mudou. Tenho água limpa em minha torneira e posso fazer meus afazeres com tranquilidade”, relatou.

A extensão de rede no beco do rip-rap faz parte das ações do programa Vem com a Gente, criado pela Águas de Manaus em agosto do ano passado. As equipes do projeto estão atuando no bairro da Compensa há cerca de um mês, realizando um mutirão de serviços para regularizar ligações, negociar débitos e solucionar outras demandas dos moradores.

O Vem com a Gente já visitou 17 bairros da cidade, implantando cerca de 13 quilômetros de extensões de rede. Locais como palafitas, becos e ocupações populares, que não possuíam abastecimento regular de água tratada, foram beneficiados em bairros como o Conjunto Cidadão 10, Cachoeirinha, Educandos, Nova Esperança, Lírio do Vale e Colônia Oliveira Machado.

“Desde que passamos a atuar em Manaus, procuramos adotar uma postura mais próxima da população. A grande maioria das pessoas que está em situação irregular quer resolver a situação. O Vem com a Gente vai de porta em porta nos bairros, comunidades, becos e ouve as demandas de quem mora ali. Assim, podemos trabalhar de maneira mais precisa, para resolver as demandas e melhorar a qualidade de vida nestes locais. Em dois anos, devemos passar por todos os bairros da cidade, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a água de qualidade na torneira e a benefícios como a tarifa social”, destacou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Medicis. Mais de 120 mil residências na cidade já foram visitadas pelas equipes do Vem com a Gente.

Investir em melhorias como a extensão de rede nos becos do rip-rap e Ajuricaba também ajuda a diminuir os índices de desperdício de água tratada na cidade. A empresa vem atuando no combate as perdas e na conscientização da população sobre a regularização de água na capital. Diariamente, 630 milhões de litros são captados do Rio Negro e tratado sob um rígido padrão de qualidade. Do total captado, 40% acaba se perdendo por conta de ligações irregulares e mau uso.

Outro ponto que ajuda a diminuir o desperdício é o trabalho para o conserto de vazamentos nas redes de abastecimento, sejam estes visíveis ou não. As equipes da empresa atuam diariamente nas ruas da capital, em três turnos. Por dia, a Águas de Manaus realiza em média 1300 serviços para melhorar o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto em Manaus.



